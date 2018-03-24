Ещё
Снегопад устроил в Волгограде транспортный коллапс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

Снегопад устроил в Волгограде транспортный коллапс 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоград после ночного снегопада нагрянул настоящий транспортный коллапс. На дорогах города и области стоят десятки столкнувшихся машин и фуры, которые не могут взобраться на скользкие подъемы.
— Большегрузы дышат другу другу в спину на Третьей Продольной магистрали — пробка растянулась на несколько километров. Никаких аварий не заметили, и почему машины стоят, неизвестно. На Второй Продольной в районе СХИ они не могут взобраться на небольшой подъем, — делится автомобилист Максим Ревизов.
Нелегким выдалось утро и у водителей легковушек — по словам очевидцев, столкнувшиеся машины парализовали движение на волгоградском автовокзале. На улице Космонавтов в Дзержинском районе пассажирская «Газель» не разошлась с отечественной «десяткой». А на остановке Комсомольская в сторону Ворошиловского района водитель автобуса «поцеловал» маршрутку № 160.
С утра страшная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Рядом с остановкой Вторчермет лоб в лоб столкнулись автобус и Niva Chevrolet. По словам водителей, от удара легковая машина улетела в кювет.
Накануне сотрудники ГАИ попросили водителей быть предельно осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим.
v1.ru: последние новости
В Кировском районе Волгограда автомобилистка сбила трех человек В Волгограде вылетевшая на пути иномарка парализовали движение трамваев На трассе Волгоград - Средняя Ахтуба пассажирская маршрутка попала в массовую аварию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза510
Васильева спасла умирающего Добронравова25
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть131
«ЦРУ готовило переворот в России»487
Грудинин записал видео сбривания усов74
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение