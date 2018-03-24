Снегопад устроил в Волгограде транспортный коллапс

Волгоград после ночного снегопада нагрянул настоящий транспортный коллапс. На дорогах города и области стоят десятки столкнувшихся машин и фуры, которые не могут взобраться на скользкие подъемы.

— Большегрузы дышат другу другу в спину на Третьей Продольной магистрали — пробка растянулась на несколько километров. Никаких аварий не заметили, и почему машины стоят, неизвестно. На Второй Продольной в районе СХИ они не могут взобраться на небольшой подъем, — делится автомобилист Максим Ревизов.

Нелегким выдалось утро и у водителей легковушек — по словам очевидцев, столкнувшиеся машины парализовали движение на волгоградском автовокзале. На улице Космонавтов в Дзержинском районе пассажирская «Газель» не разошлась с отечественной «десяткой». А на остановке Комсомольская в сторону Ворошиловского района водитель автобуса «поцеловал» маршрутку № 160.

С утра страшная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Рядом с остановкой Вторчермет лоб в лоб столкнулись автобус и Niva Chevrolet. По словам водителей, от удара легковая машина улетела в кювет.