На трассе «Оренбург-Орск-Челябинск» грузовик опрокинулся в кювет

В результате дорожно-транспортного происшествия из машины выпал 5-тонный груз «машина листосгибочная». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

На 400 км автотрассы «Оренбург-Орск-Челябинск» незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД . По информации полиции, 44–летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Также водитель оделся в путь по-летнему и рисковал замерзнуть.

Сотрудники полиции обеспечили мужчину теплой одеждой и горячим питанием. В течение суток автоинспекторы охраняли груз.