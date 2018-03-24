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На трассе «Оренбург-Орск-Челябинск» грузовик опрокинулся в кювет
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На трассе «Оренбург-Орск-Челябинск» грузовик опрокинулся в кювет 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
В результате дорожно-транспортного происшествия из машины выпал 5-тонный груз «машина листосгибочная». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
На 400 км автотрассы «Оренбург-Орск-Челябинск» незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. По информации полиции, 44–летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Также водитель оделся в путь по-летнему и рисковал замерзнуть.
Сотрудники полиции обеспечили мужчину теплой одеждой и горячим питанием. В течение суток автоинспекторы охраняли груз.
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