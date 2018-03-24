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В Каменск-Уральском в результате ДТП пострадали двое молодых людей
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В Каменск-Уральском в результате ДТП пострадали двое молодых людей 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Авария произошла 23 марта в 16:50 в городе Каменск-Уральском.
ДТП произошло на перекрёстке улиц Суворова-Шестакова. Виновником происшествия оказался 31-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Lancer». Он вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада». Как выяснилось, водитель Mitsubishi Lancer сел за руль в алкогольном опьянении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое молодых людей. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.
В ст.12.27 КоАП РФ виновнику ДТП за пьяную езду грозит лишение прав на 2 года и оплата административного штрафа в 30 тысяч рублей.
Инспекторы в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения и призывают всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспортного средства.
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