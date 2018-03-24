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В массовом ДТП на Маршала Захарова пострадали три человека
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В массовом ДТП на Маршала Захарова пострадали три человека 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красносельском районе три человека пострадали в серьезной аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Массовое ДТП произошло около 10.45 24 марта на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова.
По данным ведомства, 70-летний водитель за рулем иномарки Ford выполнял поворот налево, но не пропустил Chevrolet, который управлял 73-летний мужчина. От сильно удара автомобиль отбросило в стоящий Opel с 33-летним водителем за рулем.
В результате столкновения пострадала пожилая пассажирка Ford: женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажирка автомобиля Opel получили легкие травмы.
По факту аварии ведется проверка.
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