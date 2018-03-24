В массовом ДТП на Маршала Захарова пострадали три человека

В Красносельском районе три человека пострадали в серьезной аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу Ленинградской области . Массовое ДТП произошло около 10.45 24 марта на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова.

По данным ведомства, 70-летний водитель за рулем иномарки Ford выполнял поворот налево, но не пропустил Chevrolet, который управлял 73-летний мужчина. От сильно удара автомобиль отбросило в стоящий Opel с 33-летним водителем за рулем.

В результате столкновения пострадала пожилая пассажирка Ford : женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажирка автомобиля Opel получили легкие травмы.

По факту аварии ведется проверка.