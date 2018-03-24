В массовом ДТП на Маршала Захарова пострадали три человека 

В Красносельском районе три человека пострадали в серьезной аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Массовое ДТП произошло около 10.45 24 марта на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова.
По данным ведомства, 70-летний водитель за рулем иномарки Ford выполнял поворот налево, но не пропустил Chevrolet, который управлял 73-летний мужчина. От сильно удара автомобиль отбросило в стоящий Opel с 33-летним водителем за рулем.
В результате столкновения пострадала пожилая пассажирка Ford: женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажирка автомобиля Opel получили легкие травмы.
По факту аварии ведется проверка.