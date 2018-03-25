В Ростове битва за пассажиров между автобусом и маршруткой закончилась аварией

В донской столице вечером 25 марта произошла авария. Дорогу не поделили маршрутка № 44 «ГПЗ-10 — ТЦ „Меркурий“» и автобус № 71 «Центральный рынок — мкр. Левенцовский». Последствия ДТП сфотографировал и опубликовал в социальных сетях очевидец.

— Авария случилась на проспекте Стачки. В районе переходного моста, прямо на остановке. У автобуса не получилось объехать маршрутку, — написал автор снимка.

Аварии с участием общественного транспорта случают в Ростове часто. Например, 9 марта на Западном в ДТП попали две маршрутки после того, как водители устроили гонки.