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В Ростове битва за пассажиров между автобусом и маршруткой закончилась аварией
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В Ростове битва за пассажиров между автобусом и маршруткой закончилась аварией 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице вечером 25 марта произошла авария. Дорогу не поделили маршрутка № 44 «ГПЗ-10 — ТЦ „Меркурий“» и автобус № 71 «Центральный рынок — мкр. Левенцовский». Последствия ДТП сфотографировал и опубликовал в социальных сетях очевидец.
— Авария случилась на проспекте Стачки. В районе переходного моста, прямо на остановке. У автобуса не получилось объехать маршрутку, — написал автор снимка.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Аварии с участием общественного транспорта случают в Ростове часто. Например, 9 марта на Западном в ДТП попали две маршрутки после того, как водители устроили гонки.
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