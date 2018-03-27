С широко закрытыми глазами: водитель ростовской маршрутки уснул за рулем

В Ростове водитель маршрутки № 90 доказал, что по маршруту может ехать даже с закрытыми глазами. Вот только пассажирам, которым пришлось будить заснувшего водителя, так не показалось.

Инцидент произошел вчера, 26 марта, вечером в Октябрьском районе города. Когда маршрутка проезжала Комсомольскую площадь, один из пассажиров заметил, что машина едет по странной траектории: транспортное средство виляло из одной полосы в другую.

— На улице Ларина микроавтобус остановился на красный свет, а когда загорелся зеленый, не поехал. Водитель просто заснул. Утверждаю это со всей ответственностью, так как сидел рядом с ним на переднем сиденье, — рассказал ростовчанин.

Мужчина разбудил водителя и предложил ему высадить людей на остановке, а самому отправиться отдыхать. Но маршрутчик отказался это делать и сказал горожанину: «Все нормально!».

— Когда я уже выходил на своей остановке СНТ «Виноградарь», водитель сделал мне замечание. Он сказал, что не надо паниковать в следующий раз, а если страшно, то мне стоит сесть где-то сзади, — добавил житель донской столицы.

Обо всем этом ростовчанин сообщил на сервисе «Благоустройство города». Он просит местные власти проверить не только водителя, но и техническое, а также санитарное состояние маршрутки, в которой ехал.

— Не пора ли уже установить видеорегистраторы, для контроля за водителями и соблюдения ими правил перевозки пассажиров и ПДД? Или так и будет сплошной прокуренный бомжатник в маршрутках и хамство на дорогах? — спросил чиновников житель донской столицы.

Водителям следует помнить, что сон за рулем может стать причиной серьезных проблем. Так, в прошлом году из-за заснувшего водителя на трассе в Каменском районе серьезно пострадали два человека.