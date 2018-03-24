В Волгограде вылетевшая на пути иномарка парализовали движение трамваев

На остановке Монолит в Краснооктябрьском районе Волгограда заторопившийся водитель кроссовера на полчаса остановил все трамваи.

— Машина Hyundai или не заметила трамвай, или решила проскочить прямо перед его носом, — рассказывает волгоградец Михаил Астафьев. — Из-за аварии трамваи № 13 ждали своей очереди минимум полчаса — за это время на путях успела собраться приличная пробка.

В диспетчерской МУП «Метроэлектротранс» добавили, что после оформления ДТП городской транспорт вернулся к нормальному ритму.

Накануне трамваи № 13 остановились из-за нетрезвой женщины, которая врезалась в двигающийся вагон. По словам медиков, волгоградка поступила в больницу с травмой головы и серьезным повреждением грудной клетки.