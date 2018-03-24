Два человека погибли в ДТП на Кубани 

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. Госпитализированы оба водителя транспортных средств и еще одна пассажирка 1980 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.