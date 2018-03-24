Ещё
Два человека погибли в ДТП на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека погибли в ДТП на Кубани 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В результате ДТП под Новороссийском погибли два человека и еще двое пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.
"В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. Госпитализированы оба водителя транспортных средств и еще одна пассажирка 1980 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Кубани при столкновении трех грузовиков погибли двое водителей.
Газета.Ru: последние новости
В результате столкновений в Барселоне пострадали 35 человек Под Сызранью с места смертельного ДТП мародеры два дня воруют лапшу быстрого приготовления Под Липецком в ДТП разбилась женская футбольная команда "Триумф", есть раненые
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза311
«ЦРУ готовило переворот в России»429
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть83
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»112
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину493
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение