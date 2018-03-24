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Лихач на джипе устроил неудачный «заезд» по встречной полосе под Уфой
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Лихач на джипе устроил неудачный «заезд» по встречной полосе под Уфой 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Неадекватное поведение водителя внедорожника привело к аварии на дороге неподалеку от столицы Башкортостана. Инцидент, произошедший в пятницу, 23 марта, попал в объектив автомобильного регистратора.
Мужчина, управлявший автомобилем Nissan, по какой-то причине оказался недоволен скоростью попутного транспортного потока и решил объехать его по полосе встречного движения.
Ему удалось обогнать несколько авто, после чего он обнаружил перед собой «Газель». Запоздалое торможение и попытка уйти на обочину не позволили избежать столкновения
О пострадавших в ДТП не сообщается.
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