Погиб под колесами «Ласточки» в Петрозаводске

22.03.2018, ночью, на станции голиковка под колесами поезда «ласточка», травмы получил человек, после чего скончался.

— сообщает карельская транспортная прокуратура.

Как стало известно от ведомства, мужчина лежал на путях перед поездом. Машинист подавал гудки и моргал светом, но человек не реагировал. Когда машинист нажал стоп-кран, было уже поздно. Наезд на человека избежать не удалось. Человек погиб.

следствие установило. что это был мужчина 29 лет, МЕСТНЫЙ житель поселка Ладва Прионежского района,

— говорится в сообщение.

Как стало известно порталу «Карельские Вести» у мужчины с собой нашли флягу с алкогольным напитком.

На данный момент все моменты происшествия устанавливаются, ведется проверка.