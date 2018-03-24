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Погиб под колесами «Ласточки» в Петрозаводске
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Погиб под колесами «Ласточки» в Петрозаводске 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
22.03.2018, ночью, на станции голиковка под колесами поезда «ласточка», травмы получил человек, после чего скончался.
— сообщает карельская транспортная прокуратура.
Как стало известно от ведомства, мужчина лежал на путях перед поездом. Машинист подавал гудки и моргал светом, но человек не реагировал. Когда машинист нажал стоп-кран, было уже поздно. Наезд на человека избежать не удалось. Человек погиб.
следствие установило. что это был мужчина 29 лет, МЕСТНЫЙ житель поселка Ладва Прионежского района,
— говорится в сообщение.
Как стало известно порталу «Карельские Вести» у мужчины с собой нашли флягу с алкогольным напитком.
На данный момент все моменты происшествия устанавливаются, ведется проверка.
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