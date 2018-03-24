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В Калининграде у страйкболиста отобрали автомат «Калашникова»
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В Калининграде у страйкболиста отобрали автомат «Калашникова» 

Вести Калининград 49 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде ограбили страйкболиста. Водитель внедорожника отобрал у 19-летнего молодого человека страйкбольный автомат «Калашникова», когда тот поздно вечером гулял с друзьями на улице Богдана Хмельницкого.
Несмотря на то, что потерпевший не смог запомнить номер машины, полицейские установили её марку, цвет и владельца. Транспортное средство объявили в розыск. Не прошло и нескольких часов как сотрудники патрульно-постовой службы машину обнаружили.
Максим Михалев, сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Калининграду:
— Была получена информация о том, что данная машины движется от улицы Нарвской по Советскому проспекту в сторону Площади Победы. Выдвинулись оперативно, автомобиль был замечен и задержан.
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