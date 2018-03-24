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В Нижнем Тагиле тепловоз насмерть сбил 66-летнюю женщину
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В Нижнем Тагиле тепловоз насмерть сбил 66-летнюю женщину 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
21 марта, в Нижнем Тагиле тепловоз сбил 66-летнюю женщину на подъездных путях Высокогорского ГОКа в районе ВМЗ.
Как сообщают в пресс-службе МВД Нижнего Тагила, женщина переходила железную дорогу неподалёку от Казанского мужского монастыря, они оглянуться не успела, как ее зацепил тепловоз: машинист не заметил пешехода на путях. В результате полученных травм, пенсионерка скончалась на месте.
Следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по Свердловской области проводит проверку по факту инцидента. Чтобы установить причину происшествия, следователи изучают показания машиниста и устанавливают свидетелей происшествия.
Напомним, нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или для сокращения времени. Если нет другой возможности перейти дорогу, то стоит соблюсти основные правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях:
• Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах — специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы.
• Если вам приходится пересекать неохраняемый переезд, внимательно следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедитесь, что не видите приближающегося поезда.
Использовано фото с сайта 24sibinfo.ru
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