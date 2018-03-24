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В Красноярске разыскивают водителя, сбившего школьника на «зебре»
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В Красноярске разыскивают водителя, сбившего школьника на «зебре» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сотрудники розыска полка ДПС разыскивают в Красноярске водителя, сбившего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщают в региональном ГИБДД, авария произошла 20 марта в Кировском районе на ул. Кутузова в районе дома № 73. Подросток переходил дорогу в положенном месте, когда на него совершил наезд неустановленный водитель. Из авто вышли двое мужчин, они предложили подвезти школьника. Находясь в шоковом состоянии, 14-летний мальчик отказался и пошел домой. Однако дома ему стало хуже. О случившемся водитель не сообщил в ГИБДД, а просто уехал с места происшествия.
Отметим, что на месте аварии стоят дорожные знаки, а разметка уже давно стерлась. Местные жители говорят, что водители часто не пропускают пешеходов и просят установить вместо знаков светофоры. Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просьба обратиться в отделение розыска по телефонам 226-83-87 либо 8-923-312-01-39.
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