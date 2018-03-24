Под Воронежем виновника смертельного ДТП приговорили к двум годам колонии 

В аварии погиб 30-летний мужчина. Каширский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения 30-летнего жителя города Лиски, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, унесшее жизнь человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 24 марта. 9 октября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь с превышением допустимой скорости по трассе М-4 «Дон», на 549 км автодороги столкнулся со стоявшим справа на обочине автомобилем «ГАЗ-3009З8», а потом его «Лада-217030» врезалась в полуприцеп на крайней правой полосе проезжей части. В результате столкновения 30-летний пассажир автомобиля «Лада-217030» получил множественные травмы головы, шеи, груди и живота, не совместимые с жизнью. Лискинца приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. За руль автомобиля он не сможет сесть в течение трёх лет.