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Костромичка лишилась авто из-за вкусного йогурта
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Костромичка лишилась авто из-за вкусного йогурта 

Kostroma.Today 21 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
Жительница Красносельского района лишилась прав во время поездки за йогуртом, узнал KOSTROMA.TODAY. 30-летняя женщина хотела порадовать своих детей вкусным молочным продуктом.
По информации Krasnoenews, подозрительную «двенашку» заметили жители деревни Ворсино (Красносельский район) и сразу сообщили в полицию.
Когда госавтоинспекторы остановили автомобиль, сидевшая за рулем женщина не стала отрицать, что она выпила и прав у нее вообще нет — она еще только учится в автошколе. Правда, автоледи отметила, что ее аккуратное вождение не идет ни в какое сравнение с тем, как ездят за рулем пьяные.
Красноселка объяснила, что взяла у друга машину, чтобы съездить в соседнее село за йогуртом для детей.
Такое объяснение не разжалобило полицейских, но они предложили довезти ее до дома. Женщина отказалась и пошла до родной деревни пешком. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Теперь заботливой матери грозит до 15 суток административного ареста или 30-тысячный штраф.
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