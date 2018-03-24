Костромичка лишилась авто из-за вкусного йогурта

Жительница Красносельского района лишилась прав во время поездки за йогуртом, узнал KOSTROMA.TODAY. 30-летняя женщина хотела порадовать своих детей вкусным молочным продуктом.

По информации Krasnoenews, подозрительную «двенашку» заметили жители деревни Ворсино (Красносельский район) и сразу сообщили в полицию.

Когда госавтоинспекторы остановили автомобиль, сидевшая за рулем женщина не стала отрицать, что она выпила и прав у нее вообще нет — она еще только учится в автошколе. Правда, автоледи отметила, что ее аккуратное вождение не идет ни в какое сравнение с тем, как ездят за рулем пьяные.

Красноселка объяснила, что взяла у друга машину, чтобы съездить в соседнее село за йогуртом для детей.

Такое объяснение не разжалобило полицейских, но они предложили довезти ее до дома. Женщина отказалась и пошла до родной деревни пешком. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Теперь заботливой матери грозит до 15 суток административного ареста или 30-тысячный штраф.