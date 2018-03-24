В Новороссийске 16 -летняя девушка погибла в лобовом ДТП 

Около 22:30 в дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги«Новороссийск-Керчь 10 км». По предварительным данным, 20-летний местный житель, управляя автомобилем«Лада Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «BMW X3», под управлением 29-летнего местного жителя. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 16-летняя пассажирка Лады. Госпитализированы оба водителя транспортных средств и ещё одна пассажирка 1980 г.р., которая впоследствии скончалась в ГБ. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.