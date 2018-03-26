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Регистратор записал страшное лобовое столкновение в Новороссийске
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Регистратор записал страшное лобовое столкновение в Новороссийске 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Четыре человека попали в больницу в результате сильнейшего лобового столкновения в Новороссийске. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.
Авария произошла около 13 часов дня в минувшее воскресенье, 25 марта, на улице Ленина. На кадрах видно, как водитель черной «Лады» при входе в поворот на сумасшедшей скорости не совладал с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Kia Rio. Удар был такой силы, что «Веста» протащила «корейца» несколько метров.
Помощь медиков потребовалась водителям и их пассажирам — всего были госпитализированы четыре человека.
"Хорошо они приложились. Видел, как машины уже убирали, не могли оторвать «Весту» от «Кии», она намертво в неё вцепилась. Кажется, их так вдвоём и увезли на эвакуаторе", — отметил один из очевидцев.
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