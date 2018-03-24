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В Воронежской области осудили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП
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В Воронежской области осудили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
В Каширском районе вынесли приговор водителю, устроившему ДТП в пьяном виде, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась около 17.00 9 октября 2017 года. Пьяный 30-летний житель города Лиски сел за руль автомобиля в пьяном виде. На 549 км трассы М-4 «Дон», двигаясь в сторону Воронежа, водитель на высокой скорости въехал в стоявшую на обочине грузовую газель. После чего не справился с управлением и врезался в полуприцеп от фуры Volvo.
В результате ДТП погиб 30-летний пассажир легковушки, за рулем которой был обвиняемый.
Суд приговорил 30-летнего мужчину к двум годам колонии-поселения, а также на три года лишил его водительских прав.
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