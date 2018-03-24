В Воронежской области осудили пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП

В Каширском районе вынесли приговор водителю, устроившему ДТП в пьяном виде, сообщила пресс-служба регионального МВД

Авария случилась около 17.00 9 октября 2017 года. Пьяный 30-летний житель города Лиски сел за руль автомобиля в пьяном виде. На 549 км трассы М-4 «Дон», двигаясь в сторону Воронежа, водитель на высокой скорости въехал в стоявшую на обочине грузовую газель. После чего не справился с управлением и врезался в полуприцеп от фуры Volvo.

В результате ДТП погиб 30-летний пассажир легковушки, за рулем которой был обвиняемый.

Суд приговорил 30-летнего мужчину к двум годам колонии-поселения, а также на три года лишил его водительских прав.