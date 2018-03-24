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В Кургане проходит рейд «Внимание пешеход»
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В Кургане проходит рейд «Внимание пешеход» 

Уральский меридиан 31 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В условиях плохой видимости заметить перебегающего через дорогу пешехода, крайне сложно. В снегопад даже светоотражающие элементы становятся заметными слишком поздно. Да и зачастую сами пешеходы ведут себя неадекватно. Бросаются прямо под колеса.
Чтобы обратить внимание всех участников движения на соблюдение правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Внимание пешеход». 22-24 марта инспектора расположатся у пешеходных переходов Кургана, где будут следить, как за водителями, так и за теми, кто переходит дорогу.
Так, только за первый день мероприятия госавтоинспекторами пресечено 4 нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 24 нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов. Кроме того, инспекторы ГИБДД, наконец, обратили внимание на парковку для инвалидов у детской поликлиники. Вчера устные предупреждения получили сразу несколько водителей о том, что они заехали на парковку для инвалидов. Некоторые автовладельцы настолько не смотрели на знаки, что заезжали на парковку для инвалидов, видя сотрудников ГИБДД. Тем приходилось указывать им на знаки.
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