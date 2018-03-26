В массовом ДТП с грузовиками под Ростовом погиб человек

Накануне, 25 марта, в Ростовской области на 292 км автодороги «Волгоград— Каменск» один человек погиб в массовой аварии. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону. По данным ведомства, 48-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил столкновение с легковушкой ВАЗ-2106, которая двигалась в попутном направлении и совершала левый поворот. Из-за удара ее отбросило на встречную полосу движения и едущий навстречу КАМАЗ. «В результате аварии 51-летний пассажир «шестерки» погиб на месте, водитель легковушки пострадал и с множественными травмами был доставлен в больницу», — добавили в Управлении ГИБДД