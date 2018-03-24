Смертельное ДТП на трассе Тюмень-Омск: пассажир легковушки скончался до приезда скорой

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На улице 50 лет Октября Volkswagen Polo влетел в остановку

Daewoo Nexia влетела в бензовоз на трассе Екатеринбург-Тюмень: водитель легковушки в коме

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