Смертельное ДТП на трассе Тюмень-Омск: пассажир легковушки скончался до приезда скорой 

Трагично закончилась вчерашняя поездка для водителей Daewoo Nexia и Hyundai Accent, столкнувшихся в 22:55 на 146 километре автодороги Тюмень-Омск. Травмы получили четверо пассажиров, двое из которых -дети. Виновник аварии отделался ссадинами. — 64-летний водитель Daewoo Nexia, ехавший на летней резине, не справился с управлением. Его автомобиль развернуло боком и вынесло на встречную полосу, по которой двигался второй участник аварии. Находившиеся в Hyundai Accent 6-летняя девочка и 7-летний мальчик из-за столкновения получили ссадины и ушибы, такие же травмы — у взрослых пассажиров этой иномарки. 42-летний пассажир Daewoo Nexia от полученных повреждений скончался на месте, — рассказала начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова. На этой же трассе вечером 22 марта водитель автомобиля MAN сбил пешехода. От полученных травм молодой человек 1995 года рождения скончался на месте.