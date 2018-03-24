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В столкновении легковушек под Уфой погиб отец двоих детей
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В столкновении легковушек под Уфой погиб отец двоих детей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 23 марта на дороге в Уфимском районе столкнулись два автомобиля. От удара отечественная «десятка» и Daewoo Nexia превратились в груду металлолома. Пассажир ВАЗа скончался на месте происшествия, за жизнь водителя боролись врачи. Но все их старания были тщетными, мужчина скончался в больнице. 35-летнему водителю и 56-летней пассажирке второго автомобиля повезло чуть больше. С травмами их госпитализировали врачи.
Ехали на работу
За рулем «десятки» был 35-летний житель Кигинского района Айдар. В тот злополучный день мужчина вместе с напарником ехал в Кармаскалы.
— Айдар работал в сфере строительства. Вместе с коллегой они ехали на объект. Пассажир скончался на месте ДТП, мы о нем толком ничего не знаем, — рассказывает сестра Айдара Миляуша. — Мужчине было 44 года, он только два дня назад устроился в фирму.
Организация, где трудились мужчины, находится в Уфе. Но строительство ведется в разных районах республики. У Айдара был свой автомобиль, поэтому между объектами рабочих возил именно он. Стаж вождения у мужчины был хороший, водил всегда уверенно. И родные до сих пор не могут поверить, что случилась трагедия.
— Мы с Айдаром погодки, он всего на год младше. Всегда близки были, это огромная потеря для нас, — плачет Миляуша.
Ищем свидетелей
У Айдара осталось двое маленьких детей. С супругой мужчина был в разводе, но регулярно помогал семье.
— У брата двое маленьких сыновей: старшему четыре года, а младшему — три. Не представляю, как они без отца расти будут, — переживает женщина.
По словам Миляуши, в полиции пока не говорят, что стало причиной ДТП и кто виноват в трагедии.
— Мы поедем в ГИБДД только в понедельник, а пока ищем свидетелей случившегося. Возможно, кто-то заснял момент столкновения на видеорегистратор, — говорит женщина.
Очевидцев аварии просят писать на почту редакции Ufa1 02@rugion.ru.
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