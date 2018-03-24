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В Кировском районе Волгограда автомобилистка сбила трех человек
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В Кировском районе Волгограда автомобилистка сбила трех человек 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Женщина за рулем иномарки сбила троих человек в Кировском районе Волгограда. Вместе с двумя взрослыми пешеходами в аварии пострадала 7-летняя девочка.
— Накануне утром 39-летняя автомобилистка на машине Renault Sandero ехала по улице Курчатова и, не успев затормозить, сбила троих горожан, которые шли по нерегулируемому переходу, — уточнили в пресс-службе региональной полиции.
Под колесами иномарки оказались 57-летний мужчина и 35-летняя женщина. Еще одной жертвой аварии стала 7-летняя девочка.
— На место тут же приехала машина скорой помощи, — прокомментировали в пресс-службе областного главка. — Пострадавшего мужчину увезли в больницу, а женщину и ребенка отпустили домой после осмотра медиков.
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