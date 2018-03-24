В Кировском районе Волгограда автомобилистка сбила трех человек

Женщина за рулем иномарки сбила троих человек в Кировском районе Волгограда . Вместе с двумя взрослыми пешеходами в аварии пострадала 7-летняя девочка.

— Накануне утром 39-летняя автомобилистка на машине Renault Sandero ехала по улице Курчатова и, не успев затормозить, сбила троих горожан, которые шли по нерегулируемому переходу, — уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Под колесами иномарки оказались 57-летний мужчина и 35-летняя женщина. Еще одной жертвой аварии стала 7-летняя девочка.

— На место тут же приехала машина скорой помощи, — прокомментировали в пресс-службе областного главка. — Пострадавшего мужчину увезли в больницу, а женщину и ребенка отпустили домой после осмотра медиков.