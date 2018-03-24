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Водитель иномарки заехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, и сбил ростовчанку
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Водитель иномарки заехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта, и сбил ростовчанку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На проспекте Стачки произошла авария с участием пешехода. 25-летний водитель Chevrolet Cruze решил протиснуться между остановкой и полосой общественного транспорта, в результате чего сбил 50-летнюю горожанку.
— Это произошло в минувшую пятницу в 13:25. К остановочному комплексу подъехал автобус, из него начали выходить люди, а в это время автомобилист решил «срезать» путь. Молодой человек не справился с управлением и наехал на ростовчанку. Женщина получила травмы, и была госпитализирована в больницу, — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Добавим, что виновник ДТП с места происшествия не скрылся и дождался сотрудников полиции для дачи показаний.
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