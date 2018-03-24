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В Екатеринбурге виновник серьезного ДТП скрылся с места происшествияя
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В Екатеринбурге виновник серьезного ДТП скрылся с места происшествияя 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 24 марта, около 5 часов утра рядом с ТРЦ «Карнавал» на улице Халтурина водитель неизвестного авто сбил 35-летнего мужчину. Виновник скрылся с места происшествия.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло в районе дома № 17 на улице Марата. Водитель ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской.
Пострадавший получил серьезные травмы. Его в состоянии комы доставили в городскую больницу №23.
Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 908 632 43 67, +7 (343) 367-68-85 или прийти лично по адресу: улица 3-го Интернационала, 15, кабинет 103.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу.
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