В Екатеринбурге виновник серьезного ДТП скрылся с места происшествияя

Сегодня, 24 марта, около 5 часов утра рядом с ТРЦ «Карнавал» на улице Халтурина водитель неизвестного авто сбил 35-летнего мужчину. Виновник скрылся с места происшествия.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга , ДТП произошло в районе дома № 17 на улице Марата. Водитель ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской.

Пострадавший получил серьезные травмы. Его в состоянии комы доставили в городскую больницу №23.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев ДТП в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 908 632 43 67, +7 (343) 367-68-85 или прийти лично по адресу: улица 3-го Интернационала, 15, кабинет 103.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу.