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В Тольятти врачи «скорой» спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа
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В Тольятти врачи «скорой» спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа 

Волга Ньюс 51 минуту назад
У пострадавшей имелись признаки травм позвоночника и поясницы. Кто-то из знакомых занес ее в квартиру и вызвал «скорую». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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