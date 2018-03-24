В Тольятти врачи «скорой» спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа

У пострадавшей имелись признаки травм позвоночника и поясницы. Кто-то из знакомых занес ее в квартиру и вызвал «скорую». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.