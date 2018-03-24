В Югре в серьезной аварии погиб человек

Они просто не смогли разъехаться на дороге.

Это чрезвычайное происшествие случилось в Нижневартовском районе. Травмы полученные водителем «Нивы» оказались несовместимы с жизнью. По данному факту проводится проверка.