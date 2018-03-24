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В Югре в серьезной аварии погиб человек
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В Югре в серьезной аварии погиб человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Они просто не смогли разъехаться на дороге.
Это чрезвычайное происшествие случилось в Нижневартовском районе. Травмы полученные водителем «Нивы» оказались несовместимы с жизнью. По данному факту проводится проверка.
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