Субару протаранила Тойоту в Новосибирске, водителя увезли в больницу

Дзержинском районе Новосибирска Subaru Forester, двигаясь на большой скорости, врезалась в Тойоту.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», Subaru ехала по улице Новая Заря и на пересечении с ул. Авиастроителей врезалась в седан Toyota. Судя по фото с места происшествия, от сильнейшего бокового удара у Тойоты искорежена вся левая сторона. Прибывшая на место ДТП «скорая» забрала водителя седана в больницу.

По словам очевидцев, от мужчины за рулем «пошедшей на таран» Субару, а также пассажиров этого автомобиля доносился стойкий запах алкоголя.