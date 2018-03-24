Список радаров Госавтоинспекции в Пензе 24 марта

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.

По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, в субботу, 24 марта, в областном центре камеры будут располагаться по следующим адресам:

г. Пенза , Пенза, дорога, ведущая от пр. Строителей до ул. 65 лет Победы напротив дома № 64 по ул. Лядова; • г. Пенза, ул. Кирова от д. 5 до д.11 • г. Пенза, ул. пр. Победы, 111.

Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до трех часов дня.