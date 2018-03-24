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Список радаров Госавтоинспекции в Пензе 24 марта
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Список радаров Госавтоинспекции в Пензе 24 марта 

PNZdrive 22 минуты назад
Фото: PNZdrive
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, в субботу, 24 марта, в областном центре камеры будут располагаться по следующим адресам:
г. Пенза, Пенза, дорога, ведущая от пр. Строителей до ул. 65 лет Победы напротив дома № 64 по ул. Лядова; • г. Пенза, ул. Кирова от д. 5 до д.11 • г. Пенза, ул. пр. Победы, 111.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до трех часов дня.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия камер Госавтоинспекции, но и на всем протяжении пути.
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