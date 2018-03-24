Сотрудники Госавтоинспекции поздравили первую женщину-регулировщицу Томской области

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона поздравил с днем рождения заслуженного ветерана службы.

Александра Яковлевна в 18-летнем возрасте пришла на службу в ГАИ в 1944 году. Первые 10 лет она работала регулировщиком и была знакома практически каждому водителю и пешеходу. Томичи удивлялись тому, как красивая и хрупкая девушка грациозно управляла транспортными и пешеходными потоками, не смотря на мороз и жару, снег и дождь — в любую погоду она не оставляла свой пост. Многие водители в 40-е годы специально меняли маршрут, чтобы проехать мимо нее и полюбоваться на юную регулировщицу.

В ГАИ города Томска Александра Яковлевна отработала без малого 30 лет. Действующие сотрудники чтят ветерана и на ее примере учат молодое поколение.

В день, когда Александре Яковлевне исполнился 91 год, Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона лично поздравил ее с днем рождения, вручил подарки и вместе с представителями совета ветеранов Госавтоинспекции погостил у именинницы.

Время в гостях у регулировщицы пролетает незаметно — Александра Яковлевна, по-прежнему, интересный собеседник. Несмотря на тяжелое время в период войны, Александра Яковлевна с интересом рассказывает о своей работе в милиции и с теплотой вспоминает о сослуживцах.