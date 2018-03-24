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Газель потеряла колесо на дороге в Новосибирске, подбит Мерседес
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Газель потеряла колесо на дороге в Новосибирске, подбит Мерседес 

АиФ-Новосибирск 58 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Колесо Газели отвалилось посреди дороги и автомобиль Мерседес в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел в районе остановки «Станция Инская» 23 марта. Заднее колесо на ходу отвалилось от грузовой Газели и покатилось по проезжей части. По траектории движения колесо врезалось в седан Mercedes-Benz. Столкновение произошло буквально в десяти метрах от остановки, на которой пассажиры ждали общественный транспорт.
Судя по фото с места происшествия, автомобиль отделался незначительным повреждением. Водитель не пострадал. Нерадивое колесо догнали и вернули на место.
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