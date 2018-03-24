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В США фургон с пропаном протаранил КПП военной базы
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В США фургон с пропаном протаранил КПП военной базы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Инцидент, произошедший 21 марта на КПП базы ВВС Трэвис в штате Калифорния, не имеет террористической подоплеки. Об этом заявил агент Федерального бюро расследований (ФБР) Шон Раган.
Как сообщает ТАСС, водитель фургона марки Kia попытался без разрешения проехать на территорию базы. Машина воспламенилась, стала ехать быстрее и врезалась в ограждение. Шофер погиб на месте.
В автомобиле находились пять баков с пропаном и три емкости с горючим. Также были найдены обгоревшие корпуса трех сотовых телефонов.
Управлял транспортом 51-летний уроженец Индии Хафиз Кази. В Сан-Франциско он жил с 1993 года.
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