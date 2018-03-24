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Водитель автобуса из США спасла детей от страшной аварии
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Водитель автобуса из США спасла детей от страшной аварии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Водитель автобуса из США мастерски вывернула руль, что позволило ей избежать столкновения с перевернувшейся фурой, а затем начала успокаивать своих юных пассажиров, пока не прибыли службы спасения. Сюжет о женщине, которой удалось избежать страшной автокатастрофы в Южной Каролине, показали на телеканале ABC News.
«A true hero»: Parents praise heroic actions of this bus driver, who comforted her frightened young passengers after a  tractor-trailer
jackknifed and hit their special needs school bus. https://t.co/LG4pYlqTQe pic.twitter.com/3U9yqgptOW
— ABC News (@ABC) 23 марта 2018 г.
«Я постаралась приложить усилия, чтобы успокоить детей», — сказала женщина.
Удостоверившись, что малышам ничего не угрожает, она принялась забавлять их, расспрашивая об играх на смартфоне.
Водители, работающие на общественном транспорте в США уже не в первый становятся героями американских каналов. Неделю назад «360» рассказывал о мужчине, который подружился с маленькой девочкой, чья мать регулярно пользовалась рейсом, на котором он работал.
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