В результате столкновений в Барселоне ранения получили 24 человека

Столкновения между митингующими и каталонской полицией возникли у здания правительства Испании в Барселоне. Стражи порядка применили резиновые дубинки и сделали несколько выстрелов в воздух. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки.

В результате беспорядков пострадали 24 человека. Большинство раненых получили ушибы, передает РИА Новости

В ходе митингов активисты жгут портреты короля, звучат призывы к всеобщей забастовке. Митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии. Акции протеста начались после того, как были предъявлены обвинения 25 каталонским политикам.