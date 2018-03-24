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В результате столкновений в Барселоне ранения получили 24 человека
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В результате столкновений в Барселоне ранения получили 24 человека 

Российская Газета 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Столкновения между митингующими и каталонской полицией возникли у здания правительства Испании в Барселоне. Стражи порядка применили резиновые дубинки и сделали несколько выстрелов в воздух. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки.
В результате беспорядков пострадали 24 человека. Большинство раненых получили ушибы, передает РИА Новости.
В ходе митингов активисты жгут портреты короля, звучат призывы к всеобщей забастовке. Митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии. Акции протеста начались после того, как были предъявлены обвинения 25 каталонским политикам.
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