В результате столкновений в Барселоне пострадали 35 человек

В результате столкновений митингующих и полиции в Барселоне пострадали 35 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинские службы города.

Участники акции протеста попытались подойти к зданию представительства правительства Испании . Однако, путь им преградила полиция.

Как отмечается, митингующие бросали дымовые шашки и бутылки в полицейских.

Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости.