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В результате столкновений в Барселоне пострадали 35 человек
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В результате столкновений в Барселоне пострадали 35 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате столкновений митингующих и полиции в Барселоне пострадали 35 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинские службы города.
Участники акции протеста попытались подойти к зданию представительства правительства Испании. Однако, путь им преградила полиция.
Как отмечается, митингующие бросали дымовые шашки и бутылки в полицейских.
Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости.
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