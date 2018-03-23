Микроавтобус не затормозил перед пешеходным переходом и врезался в «Жигули»

Вчера вечером в Ленинском районе Новосибирска микроавтобус Mazda Bongo столкнулся с ВАЗ-21093. Авария произошла на улице Хилокской в районе дома № 1б.

«Оба двигались по улице Хилокской со стороны Петухова в сторону Толмачёвской. Водитель ВАЗ-21093 остановился на пешеходном переходе, а водитель «Мазды» не успел», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Роман Сергеевич в переписке в WhatsApp.

По словам Романа, в результате столкновения никто не травмировался. Пассажирка «Жигулей» от медицинской помощи отказалась.

В этот же вечер на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Новосибирске столкнулись лоб в лоб две иномарки — тоже из-за невнимательности. Аваркомы считают, что один из водителей не убедился в безопасности при манёвре.