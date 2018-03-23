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Микроавтобус не затормозил перед пешеходным переходом и врезался в «Жигули»
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Микроавтобус не затормозил перед пешеходным переходом и врезался в «Жигули» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вчера вечером в Ленинском районе Новосибирска микроавтобус Mazda Bongo столкнулся с ВАЗ-21093. Авария произошла на улице Хилокской в районе дома № 1б.
«Оба двигались по улице Хилокской со стороны Петухова в сторону Толмачёвской. Водитель ВАЗ-21093 остановился на пешеходном переходе, а водитель «Мазды» не успел», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Роман Сергеевич в переписке в WhatsApp.
По словам Романа, в результате столкновения никто не травмировался. Пассажирка «Жигулей» от медицинской помощи отказалась.
В этот же вечер на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской в Новосибирске столкнулись лоб в лоб две иномарки — тоже из-за невнимательности. Аваркомы считают, что один из водителей не убедился в безопасности при манёвре.
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