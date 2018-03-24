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ГИБДД Екатеринбурга попросила откликнуться очевидцев ночного ДТП у «Карнавала», где сбили пешехода
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ГИБДД Екатеринбурга попросила откликнуться очевидцев ночного ДТП у «Карнавала», где сбили пешехода 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 5 утра недалеко от ТЦ «Карнавал» неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Под колёса попал 35-летний мужчина, он получил серьёзные травмы — в состоянии комы его увезли в 23-ю городскую больницу.
— Водитель ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской и в районе дома № 17 на улице Марата сбил пешехода, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Очевидцев аварии сотрудники ГИБДД просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 908 632 43 67, +7 (343) 367-68-85 или прийти лично по адресу: улица 3-го Интернационала, 15, кабинет 103.
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