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С 26 марта в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
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С 26 марта в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вводятся новые ограничения движения, передает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу с понедельника, 26 марта.
По данным ведомства, на несколько дней, до 1 апреля, будет ограничен проезд по Суздальскому проспекту на участке от улицы Композиторов до улицы Жени Егоровой. До 16 апреля частично ограничат движение по улице Савушкина от Туристской улицы до Приморского проспекта.
До 18 апреля водители не смогут проехать по перекрестку улицы Седова и бульвара Красных Зорь. Наконец, участок проспекта Наставников от улицы Косыгина до проспекта Энтузиастов будет полностью закрыт до 5 мая.
Водителей просят быть внимательными при планировании своих маршрутов и в случае необходимости пользоваться объездными путями.
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