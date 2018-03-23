Машина скорой помощи, сбившая пешеходов в Москве, ехала на экстренный вызов

Москве машина скорой помощи, которая сбила пешеходов, следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Ранее на пешеходном переходе на 6-й Радиальной улице в Москве автомобиль скорой помощи наехал на пешеходов.

«Скорая следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место ДТП на Липецкой улице сразу были направлены бригады скорой помощи, двое пострадавших доставлены в стационары города, их состояние оценивается как нетяжелое.

По словам представителя пресс-службы, проводится диагностика, оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка соответствующими органами.