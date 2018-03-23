Ещё
Машина скорой помощи, сбившая пешеходов в Москве, ехала на экстренный вызов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Машина скорой помощи, сбившая пешеходов в Москве, ехала на экстренный вызов 

РИАМО 1 час назад
В Москве машина скорой помощи, которая сбила пешеходов, следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Ранее на пешеходном переходе на 6-й Радиальной улице в Москве автомобиль скорой помощи наехал на пешеходов.
«Скорая следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место ДТП на Липецкой улице сразу были направлены бригады скорой помощи, двое пострадавших доставлены в стационары города, их состояние оценивается как нетяжелое.
По словам представителя пресс-службы, проводится диагностика, оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка соответствующими органами.
РИАМО: последние новости
Движение транспорта изменится из‑за закрытия станций «фиолетовой» ветки метро в Москве Комплекс городского хозяйства Москвы опроверг сведения об аварии в районе Измайлово Госавтоинспектор погиб в ДТП в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко268
Россияне устроили набег на «Магнит»203
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США55
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ670
Набиуллина взялась за пенсии196
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение