Водитель автобуса подрался с безбилетниками в Нижнем Новгороде

Драка с участием водителя рейсового автобуса №26 и пассажирами, не оплатившими проезд, произошла в Нижнем Новгороде вечером 23 марта.

Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 очевидцы происшествия, потасовка случилась на площади Советской.

Трое молодых людей, ехавших в автобусе «зайцами», потребовали у водителя открыть им двери для выхода в неположенном месте.

Мужчина отказался это делать. Тогда один из пассажиров забрался к нему в кабину и сам нажал на кнопку открытия дверей. Безбилетники вышли, а водитель и еще один пассажир, решивший оказать ему помощь, выбежали из автобуса вслед за ними.

Завязалась драка с участием пяти мужчин, в ходе которой хулиганы распылили газ из баллончика. Тем не менее водителю и его помощнику удалось задержать одного из нарушителей, в то время как двое других скрылись. На место происшествия была вызвана полиция, которой передали хулигана.