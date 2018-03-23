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Водитель автобуса подрался с безбилетниками в Нижнем Новгороде
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Водитель автобуса подрался с безбилетниками в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Драка с участием водителя рейсового автобуса №26 и пассажирами, не оплатившими проезд, произошла в Нижнем Новгороде вечером 23 марта.
Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 очевидцы происшествия, потасовка случилась на площади Советской.
Трое молодых людей, ехавших в автобусе «зайцами», потребовали у водителя открыть им двери для выхода в неположенном месте.
Мужчина отказался это делать. Тогда один из пассажиров забрался к нему в кабину и сам нажал на кнопку открытия дверей. Безбилетники вышли, а водитель и еще один пассажир, решивший оказать ему помощь, выбежали из автобуса вслед за ними.
Завязалась драка с участием пяти мужчин, в ходе которой хулиганы распылили газ из баллончика. Тем не менее водителю и его помощнику удалось задержать одного из нарушителей, в то время как двое других скрылись. На место происшествия была вызвана полиция, которой передали хулигана.
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