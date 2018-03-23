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Сбившая пешеходов «Скорая» ехала на экстренный вызов — депздрав
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Сбившая пешеходов «Скорая» ехала на экстренный вызов — депздрав 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Скорая помощь, сбившая двух пешеходов на юге столицы, ехала на экстренный вызов со включенным спецсигналом, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Скорая следовала на экстренный вызов с включенным спецсигналом по выделенной полосе", — цитирует представителя ведомства Агентство «Москва».
Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Бригады медиков были направлены на место ДТП сразу же. Состояние раненных оценивают как нетяжелое. «Проводится диагностика, оказывается необходимая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка соответствующими органами», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что водитель машны скорой помощи сбил двух пешеходов на Липецкой улице в столице.
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