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Костромич врезался в Land Rover: теперь его будут судить
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Костромич врезался в Land Rover: теперь его будут судить 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Житель Мантурово встретился с полицией после незабываемых приключений, узнал KOSTROMA.TODAY. Вечер 18 марта он явно запомнит надолго.
Как нам удалось узнать, в этот воскресный день мужчина отправился в придорожное кафе, чтобы хорошенько отдохнуть. Там он был не один, а со своим приятелем, которые обещал подкинуть его дома. Когда мужчина уже готов был отправиться в родные пенаты, его знакомый сообщил, что никуда не поедет.
По информации пресс-службы регионального УМВД, нетрезвый мантуровчанин сам сел за руль «Нивы» своего собутыльника и отправился домой. Но по дороге не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в Land Rover.
Владелец иномарки позвонил в полицию и сообщил, что виновник аварии пьян.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Его допросили, и избрали ему меру пресечения в виде обязательства о явке.
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