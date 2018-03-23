Водитель Audi А8 врезался в дерево, избегая лобового удара

На трассе М-2 «Крым» в Орловском районе 23 марта произошла авария, в которой пострадал 42-летний мужчина.

ДТП спровоцировал водитель Chevrolet Aveo. Он двигался со стороны поселка Знаменка и при левом повороте не уступил дорогу Audi А8, двигавшейся во встречном направлении. Водитель последнего транспортного средства, пытаясь избежать столкновения, врезался в ВАЗ-2107. Далее Audi бросило на металлическое ограждение. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

(Фото «ДТП ОРЕЛ»).