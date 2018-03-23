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Водитель Audi А8 врезался в дерево, избегая лобового удара
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Водитель Audi А8 врезался в дерево, избегая лобового удара 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На трассе М-2 «Крым» в Орловском районе 23 марта произошла авария, в которой пострадал 42-летний мужчина.
ДТП спровоцировал водитель Chevrolet Aveo. Он двигался со стороны поселка Знаменка и при левом повороте не уступил дорогу Audi А8, двигавшейся во встречном направлении. Водитель последнего транспортного средства, пытаясь избежать столкновения, врезался в ВАЗ-2107. Далее Audi бросило на металлическое ограждение. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель Audi получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
(Фото «ДТП ОРЕЛ»).
Сообщение Водитель Audi А8 врезался в дерево, избегая лобового удара появились сначала на РИА 57.
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