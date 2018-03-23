Две иномарки столкнулись лоб в лоб и перекрыли Богаткова 

Сегодня вечером, в 21:10, в Новосибирске на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской столкнулись автомобили Honda Civic и Hyundai.
По данным аваркомов, «Хонда» двигалась по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в прямом направлении. «Хёндэ» ехал навстречу со стороны Покатной и собирался повернуть налево на Богаткова.
«Оба двигались на зелёный сигнал светофора, Hyundai при маневре не убедился в безопасности и произошло столкновение. Водитель Hyundai утверждает, что второй участник проскочил на красный сигнал светофора», — сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас».
В ДТП пострадавших нет. Из-за аварии на улице Бориса Богаткова на некоторое время образовалась пробка, поскольку автомобили перекрыли оба ряда. Сейчас пробки уже нет. Также сегодня вечером на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска «Тойота Виндом» врезалась в ограждение и светофор после столкновения с «Фольксвагеном». От удара светофор покосился.