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Росавтодор оповестит водителей Брянска и Смоленска о состоянии дорог на электронном табло
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Росавтодор оповестит водителей Брянска и Смоленска о состоянии дорог на электронном табло 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания Росавтодор будет оповещать водителей о состоянии дорожного движения на федеральных трассах Брянской и Смоленской областей с помощью информационных табло. Их планируют установить в 2018 году на подъездах к областным центрам, а также при въезде на территорию России со стороны Республики Беларусь, сообщили в пятницу пресс-службе управления автомагситрали Москва — Бобруйск, входящего в структуру Росавтодора.
"На подъездах к областным центрам Брянск и Смоленск, а также при въезде на территорию России со стороны Республики Беларусь в 2018 году будут установлены табло переменной информации. Они позволят в режиме реального времени оповещать водителей о состоянии дорожного покрытия, опасных метеорологических явлениях, ограничениях движения или скоростного режима при проведении дорожных работ", — отметили в пресс-службе.
Информационные табло, уточнили в пресс-службе, смонтируют на трассах А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией и Р-120 Орел — Брянск — Смоленск, также выходящей к приграничной территории. «Кроме того, на данных дорогах в трех населенных пунктах Брянской области и четырех — Смоленской области в этом строительном сезоне установят новые светофоры с кнопкой вызова и дублирующие светофоры над проезжей частью», — сообщили в пресс-службе.
Все работы управления автомагистрали выполнит в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения», об их стоимости пока не сообщают.
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