Почти сутки полицейские помогали водителям выбраться из снежных заносов

Первые тревожные сообщения в дежурную часть ОМВД России по Сегежскому району стали поступать к вечеру 15 марта. Обеспокоенные люди рассказывали о том, что на 50 километре автодороги «Надвоицы — Вожмоозеро» произошел транспортный затор. На участке между поселками Полга и Валдай дорогу перегородил большегрузный автомобиль. Он не смог преодолеть затяжной подъем и, развернувшись поперек проезжей части, полностью блокировал движение. Водители более десятка автомобилей, оказавшихся в это время на дороге, попытались своими силами освободить дорогу. Спустя несколько часов они поняли, что это им не удастся. Но и вернуться обратно люди уже не могли. За это время из-за сильного ветра и снега на дороге образовались заносы высотой около полутора метров.

На помощь оказавшимся в снежном плену выехали старший инспектор ГДПС ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району лейтенант полиции Денис Соколов и инспектор дорожного надзора капитан полиции Сергей Марков . Туда же были направлены и сотрудники МЧС . Когда полицейские добрались к месту затора, то выяснили, что у большинства автомашин заканчивается топливо. Согреваясь в 20-градусный мороз, водители не выключали двигатели.

В этой ситуации госавтоинспекторы помогали сотрудникам МЧС на снегоходах эвакуировать людей в ближайшую деревню. Они связывались с руководством дорожных служб для привлечения к расчистке дороги снегоуборочной техники. Вместе с оставшимися водителями полицейские помогали расчищать и выталкивать из сугробов автомобили. Утром сотрудников ГИБДД сменили их коллеги лейтенанты полиции Андрей Орлов , Константин Архипов и Кирилл Зыбин. Они организовали регулирование движения и оказывали помощь пожилым водителям, которых было большинство, безопасно преодолеть сложный участок.

Свою службу офицеры ГИБДД несли до полной ликвидации чрезвычайной ситуации и покинули данный участок автодороги после того, как на нем было восстановлено движение транспорта.