Из-за сломанного светофора в Петербурге столкнулись восемь машин

Петербургские водители не справились с поломкой светофора во Фрунзенском районе, передают «Невские новости».

Днем 23 марта на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Димитрова примерно на 40 минут из строя вышли светофоры. Автомобилисты не смогли самостоятельно справиться с проездом оживленного перекрестка и, позабыв о правилах дорожного движения, устроили на дороге настоящий коллапс. В течение нескольких минут на перекрестке произошли сразу четыре аварии. Об этом автомобилисты сообщили социальной сети и посоветовали петербуржцам искать другие варианты проезда.