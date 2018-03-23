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Из-за сломанного светофора в Петербурге столкнулись восемь машин
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Из-за сломанного светофора в Петербурге столкнулись восемь машин 

Газета.Ru 1 час назад
Петербургские водители не справились с поломкой светофора во Фрунзенском районе, передают «Невские новости».
Днем 23 марта на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Димитрова примерно на 40 минут из строя вышли светофоры. Автомобилисты не смогли самостоятельно справиться с проездом оживленного перекрестка и, позабыв о правилах дорожного движения, устроили на дороге настоящий коллапс. В течение нескольких минут на перекрестке произошли сразу четыре аварии. Об этом автомобилисты сообщили социальной сети и посоветовали петербуржцам искать другие варианты проезда.
К настоящему моменту работа светофоров восстановлена. Участники аварий ожидают приезда ДПС.
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