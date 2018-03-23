ДТП со «скорой» в Москве: машина сбила людей на «зебре»

«Скорая» сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы . ЧП произошло на пересечении 6-й Радиальной и Липецкой улиц.

Видео с камеры наблюдения опубликовано в телеграм-канале НТВ . Видно, как «скорая» едет по крайне правой полосе со скоростью, явно превышающей общий поток. Буквально метров за десять до приближения машины к «зебре» пешеходы начинают переходить дорогу. «Скорая» экстренно тормозит, но все равно выезжает на переход и сбивает пешеходов. Ехала ли она с включенной сиреной, не ясно.

Кто в этой ситуации должен был уступить дорогу? Комментарий автоюриста Сергея Радько

Сергей Радько автоюрист «Насколько видно по записи, вроде бы светофора здесь нет, то есть этот пешеходный переход является нерегулируемым, а это обязывает водителя соответственно пункту 14.1 правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, которые его переходят. Тем более трудно представить себе, что если бы был регулируемый, то толпа пешеходов побежала бы на красный. Тот факт, что она, конечно, могла ехать с включенным спецсигналом — звуковым, световым и так далее, не снимает с водителя скорой обязанность обеспечить безопасность дорожного движения. Более того, обязанность уступать дорогу скорой есть только у водителей, но не у пешеходов. И поэтому, когда „скорая“ даже едет на вызов, даже мчится спасать человека, она не имеет права ставить под угрозу жизнь других людей, и пешеходам она тоже дорогу уступать должна. В этой ситуации мы видим: „скорая“ ехала в крайнем правом ряду, пешеходы переходили справа налево, то есть водитель скорой прекрасно их видел и имел возможность снизить скорость, чтобы наезда избежать. То есть, на мой взгляд, вина, скорее всего, его здесь присутствует. При приближении к пешеходному переходу водитель транспортного средства обязан снизить скорость для того, чтобы уступить дорогу. Я думаю, что в данной ситуации, может быть, если будет вопрос, кто именно виноват в наезде, наверное, днадо провести автотехническую экспертизу, которая должна установить, а имел ли водитель скорой техническую возможность избежать наезда путем применения экстренного торможения. То есть нужно учитывать его скорость, удаление до пешеходов, время реакции водителя и так далее. Видимость у него была хорошая, не заметить пешеходов он не мог, поэтому, скорее всего, все-таки вина водителя здесь присутствует».

В результате ДТП пострадали два человека. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному помощь оказана на месте, другого госпитализировали.