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Краснодарцы обнаружили в салоне легковушки труп мужчины
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Краснодарцы обнаружили в салоне легковушки труп мужчины 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Автомобиль с человеком, не подающим признаков жизни, обнаружили прохожие на ул. Путевая, 5. Очевидцы сообщают, что машина стояла здесь более суток.
На место происшествия вызвали полицию. При осмотре тела следов насильственной не зафиксировано. Об этом сообщили в СО Центрального округа СУ СК по Краснодарскому краю В салоне автомобиля нашли препарат инсулин и шприцы для инъекций. Предположительно, мужчина страдал диабетом, возможно болезнь и послужила причиной смерти.
Известна марка и госномер автомобиля: ВАЗ-2112, Р834КО 123 регион. Личность покойного установлена. Мужчина 1972 года рождения проживал в краевой столице.
Причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.
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