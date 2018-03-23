Светофор на Кирова покосился из-за влетевшей в него «Тойоты» 

Вечером 23 марта в Новосибирске «Тойота Виндом» врезалась в ограждение и светофор после столкновения с «Фольксвагеном» на улице Кирова.
Авария произошла в половине восьмого на перекрёстке с улице Сакко и Ванцетти.
«Toyota Windom двигался по улице Кирова со стороны улицы Шевченко с поворотом налево под стрелку на улицу Сакко и Ванцетти в сторону улицы Толстого. Volkswagen Polo двигался во встречном направлении», — описали секунды перед аварией специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркомов, после столкновения «Тойоту» отбросило на металлическое ограждение и светофор, который покосился и задел припаркованный Nissan Cefiro. В аварии никто не пострадал. Водители вызвали ГИБДД и спорят, кто виноват в случившемся.