Светофор на Кирова покосился из-за влетевшей в него «Тойоты»

Вечером 23 марта в Новосибирске «Тойота Виндом» врезалась в ограждение и светофор после столкновения с «Фольксвагеном» на улице Кирова.

Авария произошла в половине восьмого на перекрёстке с улице Сакко и Ванцетти.

«Toyota Windom двигался по улице Кирова со стороны улицы Шевченко с поворотом налево под стрелку на улицу Сакко и Ванцетти в сторону улицы Толстого. Volkswagen Polo двигался во встречном направлении», — описали секунды перед аварией специалисты мобильного приложения «Автоспас».